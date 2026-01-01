Nijerya Savunma Karargahı: ABD'nin Nijerya'ya düzenlediği hava saldırılarının hasar tespiti sürüyor

Nijerya Savunma Karargahı, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te ülkenin Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırılarının hasar tespitinin sürdüğünü bildirdi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Michael Onoja, ABD'nin 25 Aralık 2025'te Nijerya'ya düzenlediği saldırıların başarısına ilişkin ülkede yürütülen tartışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun, Sokoto eyaletinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Onoja, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Onoja, "ABD'nin Nijerya güçleriyle birlikte gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili muharebe hasar tespit süreci var. Bu süreç halen devam ediyor. Tamamlandığında tüm gözlemlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Zamanı geldiğinde ABD-Nijerya ortak saldırılarına ilişkin gerekli tüm bilgileri vereceğiz." diye konuştu.

Bombalanan bölgelerde teröristlerin bulunup bulunmadığına ilişkin Onoja, saldırı öncesinde istihbarat raporlarının teröristlerin bölgede bulunduğunu teyit ettiğini kaydetti.

Onoja, silahlı kuvvetlerin, hedef alınan bölgelerin dışına çıkan terörist unsurların hareketlerini izlediğini, sahadaki komutanlarla koordinasyon içinde çalışarak teröristlerin yerel halkın arasına sızmasının önlenmeye çalışıldığını belirtti.

Trump, saldırıyı emretti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından 25 Aralık 2025'te Nijerya'nın kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Trump, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısında saldırı düzenlendiğini ve teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde bu saldırıların daha fazlasının olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Nijerya hükümeti ise saldırının, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayıyla düzenlendiğini açıklamıştı.

Sokoto eyalet yönetimi, ABD ordusunun 25 Aralık 2025'te düzenlediği hava saldırılarında sivillerin zarar görmediğini duyurmuştu.