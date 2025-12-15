Nijerya'da yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 18 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Edo eyaletinde yolcu otobüsüne düzenlenen silahlı baskında 18 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Edo Eyaleti Polis Sözcüsü Eno İkoedem, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından eyaletin Benin-Akure kara yolunda yolcu otobüsüne baskın düzenlendiği bilgisini paylaştı.

İkoedem, baskında çoğu kadın 18 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran İkoedem, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.