Haberler

Nijerya'da çete lideriyle uzlaşma görüşmesine katılan köyün ileri gelenlerinin 50'si kaçırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı bir çete lideriyle yapılan uzlaşma görüşmesi sırasında 50 köy ileri geleni kaçırıldı. Yetkililer, görüşmenin yasak olmasına rağmen gerçekleştiğini belirtti ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı bir çetenin lideriyle gerçekleştirilen uzlaşma görüşmesi sırasında köyün ileri gelenlerinin 50'sinin kaçırıldığı bildirildi.

Maradun Bölge Başkanı Bello Dosara, yerel gazetelere yaptığı açıklamada, Maradun bölgesindeki Magamin Diddi köyünün ileri gelenlerinin, bölgede faaliyet gösteren silahlı çete lideriyle uzlaşma görüşmesi yapmak üzere bir araya geldiğini belirtti.

Dosara, görüşmeye katılanlardan 50'sinin kaçırıldığını kaydetti. Bu kişilerin yetkililere bilgi vermeden görüşmeye katıldığını aktaran Dosara, eyalet yönetiminin silahlı çetelerle müzakere yapılmasını yasakladığını anımsattı.

Dosara, kaçırılanların bulunması için bölgedeki güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Yazid Abubakar da olaydan haberdar olduklarını ve kaçırılanların kurtarılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
'Grup toplantısı' restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi

Kavga büyüyor! Özel de açıklama yaptı, aynı saati verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama

Resmi açıklama geldi!
Dünya Kupası'nın şampiyonluk favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran

Dünya Kupası'nın favorileri belli oldu! İşte Türkiye'ye verilen oran
Baltayla önce eniştesi ve arkadaşına, sonra durakta bekleyen kadına saldırdı

Yürürken bir anda eline aldı, eniştesi ile arkadaşına dehşeti yaşattı
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan Aziz Yıldırım için tartışılan karar
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor