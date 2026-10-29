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Nijerya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

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Nijerya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Nijerya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, iş insanları, Nijerya'daki Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Nijerya milli marşının okunmasıyla başladı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajının videosu davetlilere izletildi.

Büyükelçi Poroy, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin emperyalist güçlere karşı verilen dört yıllık kurtuluş mücadelesinin ardından atıldığını belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgiye uğraması ve dağılmasının, yeni ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna zemin hazırladığını ifade eden Poroy, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin bugün de Türkiye'nin temel yaklaşımını oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye-Nijerya ilişkileri karşılıklı işbirliği temelinde gelişiyor

Bu ilke doğrultusunda Türkiye'nin Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirdiğini belirten Poroy, Türkiye'nin 2008 yılında Afrika Birliği ile stratejik ortaklık tesis ettiğini vurguladı.

Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilere de değinerek, Türkiye'nin Lagos Başkonsolosluğunun, Nijerya'nın bağımsızlığına yönelik görüşmelerin ve hazırlıkların sürdüğü Nisan 1959'da açıldığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Nijerya'nın bağımsızlığını kazanmasından yalnızca bir ay sonra, 9 Kasım 1960'da büyükelçilik düzeyine çıkarıldığını aktaran Poroy, o tarihten bu yana ilişkilerin karşılıklı saygı, dostluk ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde her alanda geliştirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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