Nijerya'da hükümetin terörle mücadeledeki yeni kararı hukuki tartışmaları beraberinde getirdi

Nijerya hükümetinin, fidye amaçlı adam kaçıran ve silahlı saldırılar düzenleyen grupları "terörist" olarak sınıflandırma kararına ilişkin tartışmalar sürerken Güvenlik Uzmanı Kabiru Adamu, mevcut yasal çerçevede bu yetkinin yalnızca mahkemelere ait olduğunu belirtti.

Adamu, hükümetin bu grupları "terörist" olarak sınıflandırma kararına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkede 2022'de güncellenen Terörizmin Önlenmesi ve Yasaklanması Yasası'na dikkati çeken Adamu, yürütme organının tek başına bir grup ya da kişiyi terörist ilan edemeyeceğini söyledi.

Adamu, "Nijerya'da kimin ya da hangi grubun terörist olarak tanımlanacağı, yetkili bir mahkemenin vereceği kararla mümkündür. Devlet Başkanı ya da kabinedeki herhangi bir üyenin bu yönde karar alma yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasanın terörizmin tanımını yaptığı gibi terör örgütleri ve bu faaliyetleri destekleyen kişi ya da yapıların nasıl belirleneceğine ilişkin usulleri de açıkça düzenlediğini dile getiren Adamu, bu sürecin Federal Başsavcı'nın mahkemeye yapacağı başvuru ile işletilebileceğini kaydetti.

Adamu, ayrıca, terör örgütü ilan etme yetkisinin yürütme organına bırakılmasının demokrasi açısından riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, dün Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun talimatıyla adam kaçıranlar ve silahlı çetelerin bundan böyle terörle mücadele kapsamında ele alınacağını duyurmuştu.

İdris, söz konusu politikanın güvenlik kurumları arasında istihbarat paylaşımını güçlendireceğini ve operasyonel koordinasyonu artıracağını savunmuş, ormanlık alanlarda konuşlanan suç gruplarına karşı özel olarak eğitilmiş orman muhafızlarının görevlendirildiğini açıklamıştı.