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Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 40'tan fazla kişi kayboldu

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Nijerya'nın Jigawa eyaletinde aşırı yüklü bir tekne alabora oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi kayboldu. Kayıpların çoğunun kadın olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40'tan fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün akşam saatlerinde Jigawa eyaletinin Yan Dutse bölgesinde yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne nehirde alabora oldu.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi kayboldu.

Jigawa Polis Sözcüsü Shi'isu Lawan Adam, kayıp kişilerin büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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