Haberler

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 50 Kişi Öldü, Çok Sayıda Kişi Kaçırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Zamfara eyaletine bağlı Tungan Dutse köyünde, motosikletli silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kaçırıldı.

ABUJA, 22 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı Tungan Dutse köyüne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Zamfara Eyalet Meclisi'nde saldırının yaşandığı bölgeyi temsil eden milletvekili Hamisu Faru cumartesi günü yerel basına yaptığı açıklamada, Bukkuyum Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan köye yönelik baskının perşembe akşamından cuma sabahına kadar sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili ilk değerlendirmelere atıfta bulunan Faru, 150'den fazla motosikletli saldırganın köy içinde dolaşarak sivillere rastgele ateş açtığını ve bazı binaları yerle bir ettiğini belirtti.

"Köye kalabalık bir grupla baskın düzenleyen saldırganlar en az 50 kişinin ölümüne yol açtı" diyen Faru, birçok kişinin can güvenliği nedeniyle çevredeki çalılıklara kaçtığını, bu nedenle saldırı sırasında kaçırılanların kesin sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Faru, hayatını kaybedenler arasında tüccar ve çiftçilerin bulunduğunu, kaçırılanların büyük bölümünü ise kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Saldırı henüz hiçbir güvenlik kurumu tarafından doğrulanmadı.

Kaynak: Xinhua
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu roketlerle vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi

Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti