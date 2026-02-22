Nijerya'da Silahlı Saldırı: 50 Kişi Öldü, Çok Sayıda Kişi Kaçırıldı

ABUJA, 22 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı Tungan Dutse köyüne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Zamfara Eyalet Meclisi'nde saldırının yaşandığı bölgeyi temsil eden milletvekili Hamisu Faru cumartesi günü yerel basına yaptığı açıklamada, Bukkuyum Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan köye yönelik baskının perşembe akşamından cuma sabahına kadar sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili ilk değerlendirmelere atıfta bulunan Faru, 150'den fazla motosikletli saldırganın köy içinde dolaşarak sivillere rastgele ateş açtığını ve bazı binaları yerle bir ettiğini belirtti.

"Köye kalabalık bir grupla baskın düzenleyen saldırganlar en az 50 kişinin ölümüne yol açtı" diyen Faru, birçok kişinin can güvenliği nedeniyle çevredeki çalılıklara kaçtığını, bu nedenle saldırı sırasında kaçırılanların kesin sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Faru, hayatını kaybedenler arasında tüccar ve çiftçilerin bulunduğunu, kaçırılanların büyük bölümünü ise kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Saldırı henüz hiçbir güvenlik kurumu tarafından doğrulanmadı.

Kaynak: Xinhua