Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde Paskalya kutlamaları sırasında silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, kayıplar için ailelerin arama çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, dün Paskalya kutlamaları sırasında Benue eyaletine bağlı Mbalom bölgesine gelen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda çok sayıda kişinin kaçırıldığı aktarılan açıklamada, çok sayıda evin ve dükkanların kundaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın eyalette kontrolsüz şiddetin bir örüntüsünü yansıttığı belirtilerek, "Saldırıyı kınıyoruz. Saldırının ardından hala kayıp olanları arayan aileler var." ifadeleri kullanıldı.

Benue eyaletinde benzer saldırılar nedeniyle 500 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun şu anda su, gıda, sağlık hizmetleri ve sanitasyona sınırlı erişimi olan aşırı kalabalık kamplarda yaşadığı belirtildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
