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Nijerya'da 308 Kaçırılan Rehine Kurtarıldı

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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 308 sivil, Kwara ve Niger eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarla kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Tinubu, güvenlik güçlerine teşekkür ederek mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

Nijerya'da silahlı çeteler tarafından kaçırılan 308 sivil, güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi öncülüğünde ülkenin Kwara ve Niger eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, silahlı çeteler tarafından kaçırılan 308 sivil kurtarıldı.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, güvenlik güçlerine teşekkür ederek, ülkedeki güvenlik tehditlerinin önlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kurtarılan sivillerin 163'ü Kwara eyaletinin Kaiama bölgesindeki Woro yerleşiminden, 145'i ise Niger eyaletinden yaklaşık 6 ay önce kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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