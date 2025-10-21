Nijerya'da Silahlı Çete Baskını: 73 Kişi Kaçırıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde gerçekleştirilen silahlı baskında 73 kişi kaçırıldı. Olay yerinde güvenlik güçleri sevk edilirken, ülkenin kuzeyinde sıklıkla yaşanan insan kaçırma olaylarının ardında fidye talepleri yer alıyor.
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki iki köye düzenlenen silahlı baskında 73 kişinin kaçırıldığı belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Buzugu ve Rayau köylerinde baskın düzenledi.
Baskında 73 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.