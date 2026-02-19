Haberler

Nijerya'da seçim yasasında değişiklik yapan tasarı yasalaştı

Nijerya'da seçim yasasında değişiklik yapan tasarı yasalaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'da seçim sonuçlarının elektronik iletimine ilişkin düzenlemeleri de içeren Seçim Yasası'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı 2026, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayından geçerek yasalaştı.

Nijerya'da seçim sonuçlarının elektronik iletimine ilişkin düzenlemeleri de içeren Seçim Yasası'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı 2026, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayından geçerek yasalaştı.

Yaklaşık 154 maddelik düzenlemede en fazla tartışma yaratan 60. madde, seçim sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesini zorunlu olmaktan çıkararak isteğe bağlı hale getirdi.

Temsilciler Meclisinin daha önce kabul ettiği metinde, sonuçların sandık başında sayımın tamamlanmasının ardından Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) Sonuç Görüntüleme Portalı'na (IREV) elektronik olarak iletilmesi zorunlu tutulmuştu. Ancak Senato, 2022 Seçim Yasası'ndaki uygulamayı koruyarak elektronik iletimi zorunlu kılmayan düzenlemeyi benimsedi ve nihai metinde bu yöntem isteğe bağlı bırakıldı.

Yeni düzenlemeye göre internet erişiminde sorun yaşanması halinde Form EC8A, sonuçların birincil kayıt belgesi olarak kullanılacak.

Sandık kurulu başkanları tarafından oy sayımının hemen ardından düzenlenen bu belge, seçim itirazlarında temel resmi kayıt niteliği taşıyor.

Tinubu, yaptığı açıklamada, yasama sürecini "titiz ve vatansever bir çalışma" olarak nitelendirerek reformların demokratik istikrarı güçlendirmeyi ve seçmen iradesini korumayı amaçladığını belirtti.

Seçimlerde teknolojinin önemine işaret eden Tinubu, buna rağmen sistemin insan yönetimi ve kamu güvenine dayandığını vurgulayarak manuel oy kullanmanın ve sayım yönteminin, temel uygulamalar olmaya devam ettiğini aktardı.

Öte yandan bazı sivil toplum kuruluşları, elektronik iletimin zorunlu olmaktan çıkarılmasının, seçim güvenliğine ilişkin mevcut güvenceleri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Yeni seçim yasası, INEC'in 2027 genel seçim takvimini açıklamasının ardından ülkenin seçim sürecine yön verecek düzenlemeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Dev dalgalar koca restoranı böyle yuttu

Her şey 3 saniyede oldu! Ortada ne garson kaldı ne restoran
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret