Nijerya'da seçim yasasında değişiklik yapan tasarı yasalaştı

Nijerya'da seçim sonuçlarının elektronik iletimine ilişkin düzenlemeleri de içeren Seçim Yasası'nda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısı 2026, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun onayından geçerek yasalaştı.

Yaklaşık 154 maddelik düzenlemede en fazla tartışma yaratan 60. madde, seçim sonuçlarının elektronik ortamda iletilmesini zorunlu olmaktan çıkararak isteğe bağlı hale getirdi.

Temsilciler Meclisinin daha önce kabul ettiği metinde, sonuçların sandık başında sayımın tamamlanmasının ardından Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) Sonuç Görüntüleme Portalı'na (IREV) elektronik olarak iletilmesi zorunlu tutulmuştu. Ancak Senato, 2022 Seçim Yasası'ndaki uygulamayı koruyarak elektronik iletimi zorunlu kılmayan düzenlemeyi benimsedi ve nihai metinde bu yöntem isteğe bağlı bırakıldı.

Yeni düzenlemeye göre internet erişiminde sorun yaşanması halinde Form EC8A, sonuçların birincil kayıt belgesi olarak kullanılacak.

Sandık kurulu başkanları tarafından oy sayımının hemen ardından düzenlenen bu belge, seçim itirazlarında temel resmi kayıt niteliği taşıyor.

Tinubu, yaptığı açıklamada, yasama sürecini "titiz ve vatansever bir çalışma" olarak nitelendirerek reformların demokratik istikrarı güçlendirmeyi ve seçmen iradesini korumayı amaçladığını belirtti.

Seçimlerde teknolojinin önemine işaret eden Tinubu, buna rağmen sistemin insan yönetimi ve kamu güvenine dayandığını vurgulayarak manuel oy kullanmanın ve sayım yönteminin, temel uygulamalar olmaya devam ettiğini aktardı.

Öte yandan bazı sivil toplum kuruluşları, elektronik iletimin zorunlu olmaktan çıkarılmasının, seçim güvenliğine ilişkin mevcut güvenceleri zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Yeni seçim yasası, INEC'in 2027 genel seçim takvimini açıklamasının ardından ülkenin seçim sürecine yön verecek düzenlemeler arasında yer alıyor.