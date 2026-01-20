Haberler

Nijerya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da yolcu taşıyan bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Nijerya'da yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpıması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Edo Eyaleti Müdürü Cyril Mathew, yaptığı açıklamada, eyaletin Benin-Agbor kara yolunda 18 yolcu taşıyan otobüsün yük taşıyan kamyonla çarpıştığını belirtti.

Mathew, kazada otobüste bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların çevredeki hastaneye kaldırılğını aktaran Mathew, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
