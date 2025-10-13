Haberler

Nijerya'da kanlı çatışma! Çok sayıda ölü var

Haberler
Haberler
Nijerya'da ordu ile Boko Haram teröristleri arasında çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü. 4 askerin de hayatını kaybettiği çatışmada çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını açıklandı.

Nijerya'da ordu ile terör örgütü Boko Haram üyeleri arasında çıkan çatışma sonucu 15 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Çok sayıda örgüt mensubu da yaralandı.

Afrika ülkesi Nijerya'da ordu ile Boko Haram örgütü karşı karşıya geldi. Ülkede teröristlere karşı kurulan Hadin Kai Operasyonu komutanlarından Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kaga bölgesinde ordu ile Boko Haram üyeleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sani, çatışmada 15 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti. Çatışmada 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran Sani, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

2009'DAN BERİ ON BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
