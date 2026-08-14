Nijerya'da maden ocağında meydana gelen göçükte 9 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyalet hükümeti, güvenlik endişeleri nedeniyle eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerini askıya aldı.

Nijerya'da devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.

Kaynak: AA