Nijerya'da Kolera Salgını: 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bauchi eyaletindeki kolera salgınında 58 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolera salgını, Bauchi eyaletindeki 20 bölgeden 14'üne yayıldı, hastalıkla mücadele için komite kuruldu.

Bauchi Eyaleti Vali Yardımcısı Auwal Mohammed Jatau, yaptığı açıklamada, eyalette hızla yayılan kolera salgınının endişe verici olduğunu belirtti.

Jatau, eyalette 258 kolera vakasının görüldüğünü, salgın nedeniyle 58 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Eyalet hükümetinin hastalıkla mücadele çabalarına rağmen koleranın en önemli halk sağlığı tehditlerinden olmaya devam ettiğine dikkati çeken Jatau, "Bu nedenle, kolerayla mücadele komitesinin kurulması, yalnızca zamanında bir adım değil aynı zamanda hedeflere ulaşmak için de gerekiyor." dedi.

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin gıda ve su yoluyla bulaşmasıyla oluşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına neden oluyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nijerya, Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.