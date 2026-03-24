Nijerya'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı belirtiliyor.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Sözcüsü Felicia Kalu, yolcu taşıyan kamyonun Niger eyaletinin Tafa-Gujeni kara yolunda devrildiğini bildirdi.
Kalu, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Kalu, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Kalu, kazaya aşırı hızın yol açtığını işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: AA / Adam Abu