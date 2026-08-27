Nijerya'da İnsan Kaçırma Krizi: 1142 Ölü, 7825 Kaçırılan

Nijerya'da Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde insan kaçırma olaylarıyla bağlantılı şiddet vakalarında 895'i sivil 1142 kişi yaşamını yitirdi.

Lagos merkezli danışmanlık şirketi SBM Intelligence'ın yayımladığı rapora göre bu dönemde ülkede 7 bin 825 kişi kaçırıldı. Kaçırılanların sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı.

Raporda, insan kaçırma olaylarıyla bağlantılı şiddet vakalarında 895'i sivil 1142 kişinin hayatını kaybettiği, kaçırılan kişilerin serbest bırakılması için silahlı gruplara 7,78 milyar Nijerya nairası (yaklaşık 5,8 milyon dolar) fidye ödendiği belirtildi.

Ödenen fidye miktarının, önceki yılın aynı dönemindeki 2,56 milyar nairaya kıyasla 3 kattan fazla arttığına işaret edildi.

Raporda, ödenen fidyelerin yaklaşık yüzde 90'ının terör örgütü Boko Haram'la ilişkilendirilen iki toplu insan kaçırma olayıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Borno eyaletindeki Ngoshe bölgesinde 400'den fazla kişinin, Papiri köyündeki St. Mary's Katolik Okulunda ise yaklaşık 300 öğrenci ve personelin kaçırıldığı iki olayda toplam 7 milyar naira fidye ödendiği kaydedildi.

Raporda, toplu insan kaçırma olaylarının ülkede giderek yaygınlaştığına ve silahlı gruplar için önemli gelir kaynağı haline geldiğine işaret edildi.

SBM Intelligence, insan kaçırma olaylarıyla mücadele kapsamında silahlı grupların finansman kaynaklarının kesilmesi ve bu gruplara katılımı azaltmaya yönelik ekonomik tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA