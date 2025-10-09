Nijerya'da INEC Başkanlığına Joash Ojo Amupitan Atandı

Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu'nun istifasının ardından, yerine Profesör Joash Ojo Amupitan getirildi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga, yaptığı yazılı açıklamada, Yakubu'nun istifasının ardından yerine geçecek ismin belirlendiğini duyurdu.

Onanuga, Başkan Tinubu'nun, Amupitan'ı INEC Başkanı olarak atadığını ve Danıştay'ın da bu atamayı onayladığını ifade etti.

Nijerya'da 14 Kasım 2015'ten itibaren INEC Başkanlığını yürüten Yakubu, görev süresinin dolmasına bir ay kala 3 Ekim'de Devlet Başkanı Tinubu'ya istifasını sunmuştu.

Ülkede bir sonraki genel seçimler, Şubat 2027'de düzenlenecek.

Profesör Joash Ojo Amupitan

58 yaşındaki Amupitan, Plateau eyaletindeki Jos Jos Hukuk Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor.

Şirketler Hukuku, Delil Hukuku, Kurumsal Yönetişim ve Özelleştirme Hukuku alanlarında uzmanlık yapan Amiputan, Eylül 2014'te Nijerya'nın Kıdemli Avukatı ünvanını almıştı.