Nijerya'da Hava Operasyonu: 20 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Hava Operasyonu: 20 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
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Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 20 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Hava Kuvvetleri, çetelerin yaralı kaçtığını açıkladı. Ülke uzun süredir silahlı çeteler ve terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 20 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı yazılı açıklamada, Zamfara eyaleti Mai-Galma bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Ejodame, operasyonlarda 20 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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