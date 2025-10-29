Nijerya'da, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, bakanlar, meclis temsilcileri, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Nijerya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Poroy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Poroy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 102. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin 1923'te Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını takiben kurulduğunu hatırlatan Poroy, "Kurtuluş Savaşı'nın ardından ilan edilen Cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner liderliğinde büyük reformlarla şekillendi. Atatürk'ün kararlılığı, ulusumuzu modern dünyayla bütünleştiren çağdaş bir Cumhuriyetin temellerini attı." dedi.

Büyükelçi Poroy, Atatürk'ün rehberliğinde Türkiye'nin benimsediği temel ilkenin bugün de yol gösterici olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışının, Türkiye'nin dış politikasının da temelini oluşturduğunu kaydetti.