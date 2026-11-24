Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonda 37 terörist öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin Boko Haram ve ISWAP'a yönelik Hadin Kai Operasyonu kapsamında 16-23 Kasım'da düzenlediği operasyonlarda 37 terörist öldürüldü. Operasyonda teröristlere ait 4 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmat ele geçirildi, yaşam destek yapıları imha edildi.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, 16-23 Kasım'da ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde teröristlere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.
Goni, operasyonda 37 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.
Operasyonlarda yaşam destek yapılarının imha edildiğini aktaran Goni, teröristlere ait 4 araç, çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.