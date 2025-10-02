Haberler

Nijerya'da Bağımsızlık Günü Kutlamalarında 42 Mahkum Affedildi

Güncelleme:
Nijerya, 1 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla Osun ve Adamawa eyaletlerinde 42 mahkumu affetti. Osun Eyaleti'nde 36, Adamawa Eyaleti'nde ise 6 mahkum serbest bırakıldı. Ülke, bağımsızlığının 65. yılını kutluyor.

Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 42 mahkum affedildi.

Ülkenin Osun ve Adamawa eyaletlerinde Bağımsızlık Günü nedeniyle çoğu adi suçlardan mahkum, 42 kişi için af çıkarıldı.

Osun Eyaleti Valisi Ademola Adeleke, yaptığı yazılı açıklamada, bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde eyalette 36 mahkuma af çıkarıldığını bildirdi.

Adamawa Eyaleti Valisi Ahmadu Umaru Fintiri de 6 mahkumun af kapsamında serbest bırakıldığını bildirdi.

Nijerya, bağımsızlığının 65. yılını kutluyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
