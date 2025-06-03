Aşırı yağışlar Nijerya'yı felakete sürükledi: 500'den fazla kayıp var

Aşırı yağışlar Nijerya'yı felakete sürükledi: 500'den fazla kayıp var
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Aşırı yağışlar Nijerya'yı felakete sürükledi: 500'den fazla kayıp var
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Nijerya'nın Niger eyaletindeki Mokwa bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 500'den fazla kişinin kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları durdurulurken, Dünya Sağlık Örgütü potansiyel sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı risk değerlendirmesi yapıyor.

Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, yerel basına yaptığı açıklamada, 29 Mayıs'ta Niger eyaletine bağlı Mokwa bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişinin kaybolduğunu belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Kimboku, yetkililer kayıp kişilerin hayatta kaldığına inanmadığı için arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu aktardı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DSÖ, potansiyel salgın hastalıklar ve diğer sağlık tehditlerine karşı halk sağlığı risk değerlendirmesi yürütmekte ve birinci basamak sağlık hizmetlerini desteklemek üzere acil tıbbi malzeme ve ekipman hazırlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

29 MAYIS'TA 200'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Mokwa bölgesinde 29 Mayıs'ta meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısının 200'ü geçtiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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