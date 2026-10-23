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Nijerya'da 2026'daki sellerde 245 kişi öldü, 673 bin 350 kişi etkilendi

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NEMA Genel Direktörü Zubaida Umar, 2026'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 245 kişinin öldüğünü ve 673 bin 350 kişinin etkilendiğini bildirdi. Umar, sellerin 28 eyalette etkili olduğunu ve 214 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Nijerya'da, 2026 yılında şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 245 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı (NEMA) Genel Direktörü Zubaida Umar, başkent Abuja'da düzenlenen "Ulusal Acil Durum Koordinasyon Forumu"nda bu yıl yaşanan sellerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Umar, bu yıl şiddetli yağışların Abuja'nın yanı sıra ülkenin 28 eyaletinde sellere neden olduğunu belirtti.

Yılın başından bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 245 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Umar, onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Direktör Umar, sellerden 673 bin 350 kişinin etkilendiğini, 214 binden fazla kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Umar, sel felaketinin boyutunun, devam eden müdahale çalışmalarının gözden geçirilmesi, müdahale süreçlerindeki eksikliklerin belirlenmesi ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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