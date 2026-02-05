Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Kwara eyaletindeki saldırıların ardından orduyu bölgeye sevk etti

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Kwara eyaletindeki silahlı saldırılar sonucu 170 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bölgeye bir tabur asker gönderilmesi talimatını verdi. Yeni askeri birliğin amacı, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve savunmasız toplulukların korunması olarak belirlendi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Kwara eyaletinde silahlı grupların düzenlediği ve 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bölgeye bir tabur askerin konuşlandırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu, 3 Şubat gecesi Woro ve Nuku bölgelerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından olay bölgesine bir taburun konuşlandırılması talimatını verdi.

Yeni askeri birliğin "Operation Savannah Shield" adıyla görev yapacağı, Boko Haram başta olmak üzere, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin ve savunmasız toplulukların korunmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nijerya Cumhurbaşkanı, saldırıları "korkakça ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek saldırganların "savunmasız hedefleri" seçmesini sert sözlerle kınadı.

Saldırıların, aşırı ve şiddet yanlısı ideolojiyi reddeden Müslüman köylüleri hedef aldığına dikkati çeken Tinubu, bölge halkının barış talebinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanı, federal ve eyalet kurumları arasında işbirliği çağrısında bulunarak saldırıdan etkilenenlere acil yardım ulaştırılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Woro ve Nuku bölgelerinde 3 Şubat gecesi düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 170'e yükseldiğini, 35 kadının kaçırıldığını ve hayatta kalanların çalılıklara sığındığını belirtmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

