Haberler

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Batı Afrika'da artan güvenlik tehditleri ve terörizmle mücadele amacıyla İngiltere ile daha güçlü işbirliği yapma çağrısında bulundu. Tinubu, özellikle Sahel bölgesinden kaynaklanan tehditlerin Batı Afrika'nın güvenliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Nijerya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'yi ziyaret eden Tinubu, Windsor Kalesi'nde onuruna verilen devlet yemeğinde konuştu.

Tinubu, "Batı Afrika bölgemiz, kökleri Sahel'e dayanan karmaşık terörizm sorunlarıyla karşı karşıya. Nijerya, bölgesel istikrarın korunmasında büyük bir sorumluluk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tehditlerle mücadelede uluslararası ortaklıkların önemini vurgulayan Tinubu, "Bu tehditlerle mücadelede İngiltere ile ortaklık büyük önem taşıyor." dedi.

İki ülke arasındaki tarihi ve kurumsal bağlara da değinen Tinubu, İngiltere'nin demokratik yönetişim alanındaki katkılarının küresel ölçekte etkisini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

