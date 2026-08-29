Nijer'de Silah Sesleri: CNSP Birlik ve Teyakkuz Çağrısı Yaptı

YAOUNDE/ Nijer'i yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgede silah sesleri duyulması ve patlamaların ardından birlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

CNSP'den yapılan açıklamada, ülkenin savunma ve güvenlik güçlerinin "vatanın savunulması için seferber edildiği" belirtildi.

Açıklamada, halka "birlik içinde, uyanık ve dayanışma halinde kalma" çağrısı yapıldı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından güvenlik güçleri, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı çevresinde ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile önemli devlet kurumlarının bulunduğu Plateau bölgesinde konuşlandırıldı.

Niamey'e ulaşımı sağlayan ana yollardan biri de güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

Nijer devlet televizyonu RTN, sabah saatlerinde canlı yayınını birkaç saat durdurdu daha sonra yeniden yayına başladı.

Niamey'deki havalimanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde yoğun silah sesleri

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde gece boyunca ve sabah saatlerinde yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar meydana gelmişti.

Havalimanı bünyesindeki Base 101 askeri üssünün de hedef alındığı saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede kontrolü yeniden sağlamış ve operasyon başlatılmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlere ilişkin henüz teyit edilmiş bilgi paylaşılmadı.

Diori Hamani Uluslararası Havalimanı, bu yıl daha önce de iki kez saldırıya uğramıştı. Ocak ayında havalimanı ve çevresindeki askeri üs, hazirandaki saldırıda da havalimanı ile Base 101 askeri üssü hedef alınmıştı.

Kaynak: AA