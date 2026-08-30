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Cezayir, Nijer'e Savaş Uçağı ve Askeri Nakliye Uçağı Gönderdi

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Nijer'i yöneten CNSP, Cezayir'e ait 4 Su-30 savaş uçağı, bir İl-76 nakliye uçağı ve bir İl-78 yakıt ikmal uçağının Niamey'e ulaştığını duyurdu. Bu, stratejik destek ve askeri işbirliğinin yeni boyutu olarak açıklandı. Cezayir daha önce de 4 askeri helikopter göndermişti.

YAOUNDE/ Nijer'i yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), ülkedeki askeri isyan sonrası Cezayir'e ait 4 "Su-30" savaş uçağının, bir "İl-76" askeri nakliye uçağı ve bir "İl-78" havadan yakıt ikmal uçağıyla başkent Niamey'e ulaştığını duyurdu.

CNSP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cezayir'e ait 4 "Su-30" savaş uçağının, bir "İl-76" askeri nakliye uçağı ve bir "İl-78" havadan yakıt ikmal uçağıyla Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçakların gelişinin Cezayir Silahlı Kuvvetlerinin, Nijer Silahlı Kuvvetlerine verdiği "stratejik desteğin" göstergesi olduğu ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin yeni bir boyuta taşındığı ifade edildi.

Uçakların Niamey'e inişi sırasında Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Devlet Bakanı ve Savunma Bakanı General Salifou Mody, Genelkurmay Başkanı General Moussa Salaou Barmou ile üst düzey sivil ve askeri yetkililerin hazır bulunduğu kaydedildi.

Cezayir, 9 Ağustos'ta da Nijer'e 2 "Mi-171" ve 2 "Mi-24" olmak üzere 4 askeri helikopter göndermişti.

Nijer'in başkenti Niamey'de, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu. Havalimanı bünyesindeki 101 No'lu Hava Üssü'nde bir grup askerin bazı silah arkadaşlarını alıkoymaya çalıştığı ve başkentteki stratejik noktalara ateş açtığı bildirilmişti.

Nijer Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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