Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle Nijer'de açılan kuyularla bölge halkı temiz suya kavuştu

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bir Damla Hayat Projesi kapsamında Nijer'de açılan 50 su kuyusu ve inşa edilen 5 mescit sayesinde 50 binden fazla kişi temiz suya kavuştu ve ibadetlerini rahatça yapabiliyor.

Türkiye Diyanet Vakfına bağış yapan hayırseverlerin desteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Niamey Din Hizmetleri Müşavirliği öncülüğünde Nijer'de açılan kuyular sayesinde insanların temiz suya erişimi sağlandı.

Türkiye'den yapılan bağışlarla yürütülen Bir Damla Hayat Projesi kapsamında, özellikle temiz suya erişimde zorluk yaşanan bölgelerde açılan su kuyuları, binlerce kişinin günlük su ihtiyacının karşılanmasına katkı sundu.

Kuraklık ve yetersiz altyapı nedeniyle su sıkıntısının yoğun yaşandığı Nijer'deki kırsal bölgelerde iki yılda hizmete alınan 50 su kuyusu sayesinde insanlar temiz içme suyuna ulaşırken inşa edilen mescitler de bölge halkının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Niamey Din Hizmetleri Müşaviri Salih Şengezen, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfına bağış yapan hayırseverlerin yardımlarıyla Nijer'in farklı bölgelerinde su kuyuları açtıklarını ve mescitler yaptıklarını söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şengezen, "Türkiye Diyanet Vakfının faaliyetleri olarak son 2 yılda Nijer'de 50 su kuyusu açtık ve 5 mescit inşa ettik. Bu su kuyusu ve mescitlerden 50 bini aşkın Nijerli kardeşimiz istifade etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfının Bir Damla Hayat Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalarla Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizle, Nijer'deki Müslüman kardeşlerimiz arasında gönül köprüsü kurmak için büyük bir fırsat elimize geçmiş oluyor. Bu sayede aramızdaki kardeşlik bağları yeşermiş oluyor." dedi.

"15'i aşkın su kuyusu ve 2-3 mescit projemiz daha var"

Ellerinden geldiğince yardımlaşmaya, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaya ve muhabbeti güçlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Şengezer, şunları kaydetti:

"Nijer'de su kuyusu açtığımızda kardeşlerimizin mutluluğunu yüzlerinden okuyabiliyoruz. 'Su bulmak için 7-8 kilometre yol gidiyorduk' diyorlar. Su kuyusundan sonra Nijerli kardeşlerimiz bizlere çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Belki evlerine kadar suyu götüremiyoruz ama suya ulaşmak için çektikleri zahmetleri bir nebze hafifletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizlere ve bu bağışı yapan kardeşlerimize çok teşekkür ve dua ediyorlar. 15'i aşkın su kuyusu ve 2-3 mescit projemiz daha var. Allah nasip ederse onları da bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yardımlarımızı Nijer'deki kardeşlerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

Şengezen, "Nijerli kardeşlerimiz suya ulaşmak için kilometrelerce yol katediyordu. Yaptığımız su kuyuları vesilesiyle çok daha yakın mesafeden temiz suya ulaşma fırsatı elde ediyorlar. Bundan dolayı Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimize dualarını iletiyor ve memnuniyetlerini dile getiriyorlar." dedi.

Köyüne mescit inşa edilen Nijerli Ömer Ahmet de "Ülkemize su kuyusu açan ve mescit yapan Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ediyorum. Açılan kuyulardan ve mescitlerden dolayı çok mutlu olduk ayrıca kurban eti dağıtıyorlar. Onun için de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mescit inşasının yanı sıra köylerinin yakınlarına su kuyusu açıldığını dile getiren Ömer Ahmet, "Köyde mescit açıldıktan sonra insanlarımız daha rahat namaz kılıyor, (mescidin) yanına suyu kuyusu da yapsalar daha da mutlu olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
