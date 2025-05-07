Nijde Otoyolu'nda Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ANKARA- Niğde Otoyolu'nda biri ters yönde giden 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden, aynı aileye mensup 3'ünün cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 59'uncu kilometresinde dün saat 21.00 sıralarında, ters yönde giden Kardeniz Türkmen yönetiminde 06 BIM 593 plakalı otomobil ile Ersin Akarçay'ın kullandığı 39 AJ 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kardeniz Türkmen ile diğer araçta bulunan aynı aileden Ersin Akarçay, İsmet Akarçay ve Çetin Akarçay hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol Akarçay ise hastaneye kaldırıldı.

Ölen 4 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Akarçay ailesinden 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.