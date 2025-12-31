Niğde Valisi Çelik, yılbaşı gecesi görev alan personelleri ziyaret etti

NİĞDE Valisi Cahit Çelik, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi amacıyla görev yapan güvenlik güçleri, itfaiye personeli ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti.

Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen ziyaret programına Vali Çelik ile birlikte Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar da katıldı. Program kapsamında ilk olarak Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne geçen Vali Çelik, görevli polis memurlarının yeni yılını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra Niğde İtfaiye Teşkilatı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Çelik, personelle sohbet ederek yeni yıllarını tebrik etti, kendilerine çorba ikramında bulundu. Ziyaretlerin devamında Derbent Kavşağı'nda görev yapan trafik ekipleriyle bir araya gelen Vali Çelik, bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

'2026 YILI SAĞLIK VE HUZUR GETİRSİN'

Yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Vali Cahit Çelik, "Hemşerilerimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 2026 yılının sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.