Niğde otobanında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde-Ankara otobanında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışan otomobillerde bulunan yolculardan 2 kişi hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Niğde otoban yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde- Ankara otobanı Şereflikoçhisar Acıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Berna İşgüven yönetimindeki 80 AAF 933 plakalı otomobil, önünde giden Ümit Aybar yönetimindeki 38 VL 763 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Aybar'ın kullandığı otomobilde bulunan yolculardan Fadime Aybar ve İsmet Gül yaralandı, Bünyamin Gümüşsu ve Türkan Gümüşsu ise hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berna İşgüven Kulu Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bilkent Şehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Bünyamin ve Türkan Gümüşsu'nun cansız bedenleri ise incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.