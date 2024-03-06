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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Lisans Bölümü Açacak

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına girdi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bu kararın üniversite ve Niğde için gurur verici olduğunu belirtti ve en yakın zamanda öğrenci alımı yapacaklarını açıkladı.

Yapay zeka ve veri bilimi alanında lisans bölümü açabilecek 5 üniversite arasına giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi en yakın zamanda öğrenci alımı yapacak.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka, Dijitalleşme, Büyük Veri-Yeni Açılacak Bölüm" çalıştayında, ilgili bölümün açılabileceği 5 üniversite arasına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin de girdiğini anımsattı.

Bu kararın üniversite ve Niğde için gurur verici olduğunu belirten Uslu, "Bu karar, üniversitemizin birçok alanda olduğu gibi yine Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını göstermektedir. Yapay zeka ve veri bilimi alanında açılacak lisans bölümüne en yakın süreçte öğrenci alımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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