Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve üniversitenin tanıtım filmi izlendi.

Törende konuşan Vali Nedim Akmeşe, bir ülkenin geleceğinin yetiştirdiği gençlerin bilgi birikimi, karakteri ve idealleriyle şekillendiğini söyledi.

Akmeşe, mezun olan öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, ülkenin yarınlarına dair umutlarının güçlü olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Töreninin anlamlı kılan unsurun, üniversitenin taşıdığı isim olduğunu vurgulayan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Ömer Halisdemir, milletimizin hafızasında yalnızca bir kahraman olarak değil, görev bilincinin, cesaretin, sadakatin ve fedakarlığın sembolü olarak yaşamaktadır. Onun ortaya koyduğu duruş, bizlere zor zamanlarda doğru olanı yapmanın, sorumluluktan kaçmamanın ve milletine hizmet etmenin ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Sizler de adını böylesine anlamlı bir mirastan alan bir üniversitenin mezunları olarak geleceğe adım atıyorsunuz. Bu nedenle sahip olduğunuz diploma kadar temsil ettiğiniz değerler de önem taşımaktadır. Mezuniyet sevincini yaşayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, üzerinizde büyük emekleri bulunan kıymetli ailelerinize ve sizleri geleceğe hazırlayan değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

Reöktör Prof. Dr. Hasan Uslu da sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmediklerini, yılların emeğini, fedakarlığını, sabrını ve duasını taçlandırdıklarını söyledi.

Üniversite olarak öğrencileri mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Uslu, "Bu salonda bulunan her bir diploma uykusuz gecelerin, verilen mücadelelerin, ailelerin dualarının ve hocalarımızın emeklerinin birer nişanesidir. Bugün sizleri hayata uğurlarken birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle kendinize yüksek hedefler belirleyin. Konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın. Bu hedeflere ulaşırken disiplinli ve özverili olmaya gayret edin çünkü disiplin başarıya giden yolda en büyük köprüdür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere, mezuniyet belgeleri ve plaketleri verildi.