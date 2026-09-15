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Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında vatandaşları yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 36 bin lira dolandıran 10 zanlıya yönelik çalışma başlattı.

Niğde, Adana, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Mardin, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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