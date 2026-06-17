Haberler

Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı

Niğde merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde merkezli Niğde, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı silah bulunduran ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Niğde, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 20 şarjör, 2 bin 85 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Sivas'ta 5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi

5 kişi aynı nedenden öldü, kentte alarm verildi
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Bunu yapanın vicdanı yok! Deniz kaplumbağasının ayağına kaldırım taşı bağlamışlar

Mavi sularda vahşet: Cani planı böyle bozdular!
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak