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Niğde Kütüphaneleri Erişilebilirlik Belgesi Aldı

Niğde Kütüphaneleri Erişilebilirlik Belgesi Aldı
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Niğde Belediyesine ait Kale 100. Yıl, 100. Yıl Millet ve Kayabaşı İl Halk Kütüphaneleri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından düzenlenen çalıştayda 'Erişilebilirlik Belgesi' ile ödüllendirildi.

Niğde Belediyesinin Kale 100. Yıl, 100. Yıl Millet ve Kayabaşı İl Halk Kütüphaneleri, "Erişilebilirlik Belgesi" aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 4. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı kapsamında, Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi, 100. Yıl Millet Kütüphanesi ve Niğde Kayabaşı İl Halk Kütüphanesi, Erişilebilirlik Belgesi alarak ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak bilgiye erişimin herkes için temel bir hak olduğuna inandıklarını belirtti.

Özdemir, erişilebilirlik vizyonunun sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dijital altyapı, görsel, işitsel sistemler ve kullanıcı dostu hizmetlerle desteklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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