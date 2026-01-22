Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Özbek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özbek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Elif Özbek, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" karelerine oy veren Özbek, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat"ta kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.