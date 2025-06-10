Niğde Emniyetinden Trafik Güvenliği Uygulaması

Niğde Emniyetinden Trafik Güvenliği Uygulaması
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirerek 317 kişiye temel trafik kurallarını aktardı. Etkinlik, Niğde-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Niğde- Kayseri kara yolunun 14. kilometresindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, Yaşam Tüneli'nde sürücü ve yolculara trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konularında bilgi verilen programda, 317 kişi bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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