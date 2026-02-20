Haberler

Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı; 22 etkinlikte 162 kişiye ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 9-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 22 etkinlikte, 162 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
