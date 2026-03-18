Niğde'de 3 firari hükümlü yakalandı
Niğde'de haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan