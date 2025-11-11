Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

Niğde merkez, Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Niğde merkez, Bor, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çiftlik İlçe Amirliği ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5-9 Kasım'da yürüttüğü çalışmalarda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

