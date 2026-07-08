Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 134,33 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.