Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda 134 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 134,33 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.