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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda 134 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 134,33 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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