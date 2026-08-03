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Niğde'de Uluslararası Arkeoloji Çalıştayı

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Niğde'de 7-8 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Çalıştayı'nda, 7 kazının güncel sonuçları ve bölgenin arkeolojik mirası bilim insanlarıyla paylaşılacak, sunumlar özel bir yayında toplanacak.

Niğde'de düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Çalıştayı'nda Türkiye ve yurt dışından arkeologlar, akademisyenler ve bilim insanları bir araya gelecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da 7-8 Ağustos'ta düzenlenecek çalıştayda, kentin zengin arkeolojik mirası bilimsel yönleriyle ele alınacak.

Etkinlikte, Niğde'de devam eden 7 ayrı arkeolojik kazının güncel sonuçları bilim dünyasıyla paylaşılacak.

Kazı başkanları ve araştırma ekipleri tarafından sunulacak bildirilerde, yeni arkeolojik bulgular, bilimsel değerlendirmeler ve kazılardan elde edilen veriler ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Çalıştaya, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra uluslararası alanda çalışmalar yürüten yabancı bilim insanları da katılacak.

Niğde Kültür ve Sanat Derneği tarafından hazırlanan Geleneksel El Sanatları Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çalıştayda sunulan bilimsel bildiriler, hakem ve editör değerlendirmelerinin ardından özel bir bilimsel yayında bir araya getirilecek.

Hazırlanacak eserin, Niğde'deki arkeolojik çalışmaların kapsamlı bir envanterini oluşturmasının yanı sıra, gelecekte bölgede araştırma yapacak akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri için önemli bir başvuru kaynağı olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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