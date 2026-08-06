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Niğde'deki kazada ölen genç toprağa verildi

Niğde'deki kazada ölen genç toprağa verildi
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Niğde'nin Aktaş beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bedirhan Aksoy'un cenazesi toprağa verildi.

Niğde'nin Aktaş beldesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bedirhan Aksoy'un cenazesi toprağa verildi.

Aksoy için Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Aksoy'un naaşı, Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Aksoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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