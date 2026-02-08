Haberler

Niğde'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü

Güncelleme:
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir trafik kazası sonrasında taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 2 aracın karıştığı kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Asmasız Mahallesi'nde plakaları öğrenilemeyen H.C'nin kullandığı araç ile A.G. idaresindeki aracın aynalarının çarpışması sonucu taraflar arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.C. silahla A.G. ile yanında bulunan H.Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Aksaray'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
