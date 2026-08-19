İngiliz Dağcı Aladağlar'da Helikopterle Kurtarıldı

NİĞDE'de Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde tırmanış yaparken düşerek kolu kırılan İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin (26), Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Yaralı dağcının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde meydana geldi. Bölgede tırmanış yapan İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin, iddiaya göre dengesini kaybederek sarp kayalık kesime düşerek mahsur kaldı. Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kara yoluyla ulaşımın sağlanamadığı bölgede bulunan dağcının kurtarılması için Hava Kuvvetleri'nden destek istendi. Konya'dan kalkan Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile sarp kayalık kısımda mahsur kalan dağcıya ulaşıldı. Helikopter ile güvenli bölgeye getirilen İngiliz dağcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık olduğu belirlenen Martin'in tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı