Haberler

İngiliz Dağcı Aladağlar'da Helikopterle Kurtarıldı

İngiliz Dağcı Aladağlar'da Helikopterle Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde tırmanış yaparken düşerek kolunu kıran İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin, Hava Kuvvetleri helikopteriyle mahsur kaldığı sarp kayalık bölgeden kurtarıldı. Hastanede tedavisi süren Martin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

NİĞDE'de Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde tırmanış yaparken düşerek kolu kırılan İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin (26), Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Yaralı dağcının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde meydana geldi. Bölgede tırmanış yapan İngiliz dağcı Daniel Tohomas Martin, iddiaya göre dengesini kaybederek sarp kayalık kesime düşerek mahsur kaldı. Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kara yoluyla ulaşımın sağlanamadığı bölgede bulunan dağcının kurtarılması için Hava Kuvvetleri'nden destek istendi. Konya'dan kalkan Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile sarp kayalık kısımda mahsur kalan dağcıya ulaşıldı. Helikopter ile güvenli bölgeye getirilen İngiliz dağcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık olduğu belirlenen Martin'in tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı

Alihan Kuriş’in milyonluk miras oyunu ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Herkes tekstil atölyesi sanıyordu, resmen cephanelikmiş
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı