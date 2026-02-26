Haberler

Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde-Bor kara yolunda meydana gelen kazada, Cemil Burak Toker'in kullandığı otomobil, tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

Niğde- Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda Cemil Burak Toker'in (24) kullandığı 34 SN 8612 plakalı otomobil, Adil S. idaresindeki 27 AJF 481 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Toker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

İnternette bunu arayan çocuklar dikkat! Anne-babanıza haber verilecek
Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

Videodaki iki isim de başbakan! Fenomenliğe soyundular