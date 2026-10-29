Niğde'de tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Niğde'de tıra arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de Sazlıca Kavşağı'nda tıra arkadan çarpan kamyonetin ağır yaralanan sürücüsü, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Niğde'de tıra arkadan çarparak ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
H.Ç. (26) yönetimindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, Aksaray- Niğde kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 50 AV 861 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından kamyonete sıkışan sürücü kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü H.Ç, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA