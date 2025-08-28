Niğde'de TIR Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de, TIR'ın otoyolda emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptığı kazada yaşamını yitiren Şaban Şahin (63), eşi Leyla Şahin ve torunu Muhammet Yiğit Şahin'in (9), cenazeleri memleketleri Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ulukışla ilçesi Niğde- Pozantı Otoyolu Başmakçı mevkisinde meydana geldi. Ali Y. (60) yönetimindeki 51 ADV 957 plakalı TIR, otoyolda emniyet şeridinde bekleyen Şaban Şahin'in kullandığı 42 AVB 151 plakalı otomobile arkadan çarptı. İçerisinde sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu otomobil, TIR ve çelik bariyerler arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Şaban Şahin, eşi Leyla Şahin, torunu Muhammet Yiğit Şahin ve Muhammet Şahin (23), itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin çifti ile torunları Muhammet Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Muhammet Şahin ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şahin çifti ile torunları Muhammet Yiğit Şahin'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Konya'nın Ereğli ilçesinde gönderildi. Çift ile torunları, Ulu Camide kılınan namazın ardından Cahı Mezarlığı'na defnedildi.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA